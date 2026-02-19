PDK: Nuk e votojmë buxhetin për vitin 2026

Të zgjedhurit e popullit nesër me fillim nga ora 11:00 do të mblidhen për shqyrtimin e dytë të Projektligjit mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Kosovës për vitin 2026. Në emisionin “DPT te Fidani”, nënkryetarja e Kuvendit, Vlora Çitaku ka deklaruar se asnjë nga amendamentet e propozuara nga PDK për buxhetin 2026, nuk kanë kaluar…

19/02/2026 19:28

Të zgjedhurit e popullit nesër me fillim nga ora 11:00 do të mblidhen për shqyrtimin e dytë të Projektligjit mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Kosovës për vitin 2026.

Në emisionin “DPT te Fidani”, nënkryetarja e Kuvendit, Vlora Çitaku ka deklaruar se asnjë nga amendamentet e propozuara nga PDK për buxhetin 2026, nuk kanë kaluar në komisionet parlamentare, transmeton Klankosova.tv.

Deputetja tha se Partia Demokratike e Kosovës nuk do e votojë buxhetin 2026.

“Është një buxhet pa asnjë lloj ambicie. Partia Demokratike e Kosovës nuk e voton”, tha ajo.

