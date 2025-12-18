PDK nis seri videosh 10-sekondëshe me AI: Çmime më të ulëta, shporta plot – voto Bedri Hamzën
Partia Demokratike e Kosovës ka nisur publikimin e një serie të veçantë videosh, përmes të cilave adreson tema të caktuara politike, ekonomike dhe shpalos arsyet pse duhet të votohet Bedri Hamza për Kryeministër të Republikës së Kosovës. Veçantia e kësaj serie qëndron në vazhdimin e përdorimit të Inteligjencës Artificiale në komunikimin e fushatës, një qasje…
Veçantia e kësaj serie qëndron në vazhdimin e përdorimit të Inteligjencës Artificiale në komunikimin e fushatës, një qasje që kjo parti e ka përdorur edhe në krijimin e këngës së fushatës “We Rise Together”.
Videot janë shumë të shkurtra, me kohëzgjatje prej 10 sekondash, me pothuajse vetëm një pamje dhe të shoqëruara me dy fjali të qarta, duke përcjellë mesazhe direkte dhe të kuptueshme për qytetarët. Videoja e parë, e publikuar sot nga PDK, i referohet zotimit të Bedri Hamzës për uljen e çmimeve, me synim që qytetarët të kenë më shumë para në dispozicion për blerjen e produkteve bazike.
Në video shfaqet një burrë me fëmijën e tij, i shoqëruar me mbishkrimin: “Çmime më të ulëta, shporta plot. Voto Bedri Hamzën.” Më poshtë gjeni videon e publikuar nga PDK.
STATUSI: