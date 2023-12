PDK nesër mbanë konferencë për media Partia Demokratike e Kosovës me një komunikatë për media ka njoftuar se nesër do të mbajnë një konferencë për media. Para mediave do të flasë Abelard Tahiri Shef i Grupit Parlamentar të kësaj partie, shkruan lajmi.net. Konferenca do të mbahet në hollin e Kuvendit të Kosovës duke filluar nga ora 11:00./Lajmi.net