PDK nesër mban konferencë për media: Nuk dihet arsyeja Partia Demokratike e Kosovës me një komunikatë për media ka njoftuar se nesër do të mbajnë një konferencë për media. Kjo konferencë do të mbahet nga Besa Kabash-Ramaj, e cila është eksperte në këtë parti, shkruan lajmi.net. Njoftimi i plotë: Koordinatorja e Departamentit për Mbrojtje dhe Siguri Kombëtare në kuadër të Kabinetit për Qeverisje të…