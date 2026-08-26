PDK nesër mban aktivitet para objektit të Qeverisë

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka njoftuar se nesër do të mbajë një aktivitet para objektit të Qeverisë së Kosovës. Sipas njoftimit të partisë, aktiviteti do të zhvillohet para ndërtesës së Qeverisë, ku pritet të marrin pjesë drejtues dhe përfaqësues të PDK-së. Ky aktivitet i PDK-së po zhvillohet tash e disa kohë pasi që këta…

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26/08/2026 23:30

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka njoftuar se nesër do të mbajë një aktivitet para objektit të Qeverisë së Kosovës.

Sipas njoftimit të partisë, aktiviteti do të zhvillohet para ndërtesës së Qeverisë, ku pritet të marrin pjesë drejtues dhe përfaqësues të PDK-së.

Ky aktivitet i PDK-së po zhvillohet tash e disa kohë pasi që këta të fundit po kërkojnë që Kurti ti kthehet institucioneve, pra konstituimit të Kuvendit.

Aktiviteti nis nga ora 07:30.

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