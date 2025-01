PDK nesër hap zyrtarisht fushatën zgjedhore Partia Demokratike e Kosovës do të hapë nesër (11 janar) zyrtarisht fushatën për zgjedhjet e përgjithshme. Në njoftimin e bërë për media, shtohet se PDK do të prezantojë edhe listën e kandidatëve për deputetë. Kjo ngjarje do të zhvillohet në Sallën ‘1 Tetori’, në Prishtinë dhe fillon në orën 16:30. “Partia Demokratike e Kosovës hapë…