PDK në Skenderaj shpërndan pako ushqimore e higjienike për qytetarët në nevojë

Partia Demokratike e Kosovës dega në Skenderaj, ka vazhduar edhe sot aksionin e shpërndarjes së ndihmave me pako ushqimore e higjienike nëpër fshatrat e Skenderajt

Kjo është bërë e ditur nga ish kreu i Skenderajt, Sami Lushtaku përmes një postimi në Facebook.

Postimi i plotë:

Dega e PDK-së në Skenderaj edhe sot ka vazhduar aksionin e shpërndarjes së ndihmave me pako ushqimore e higjienike nëpër fshatrat e Skenderajt. Aksioni ka vazhduar në Llaushë, Tushilë, Aqarevë, Rakinicë, Kopiliq, Vojnikë, Turiqec, Runik, Qubrel, Kosterrc, Leqinë Syriganë, Klinë të Epërme dhe do të shtrihet në të gjithë fshatrat e komunës sonë.

Falënderojmë të gjithë ata që kanë kontribuar për këtë aksion për të ju gjendur afër qytetarëve që kanë nevojë. Këtë sfidë do ta kalojmë së bashku duke ju qëndruar afër me aq sa kemi mundësi. Ditëve të ardhshme këto familje do të përfitojnë edhe miell. SL /Lajmi.net/