“PDK-në nuk e frikësojnë zgjedhjet”- Gruda: Kurti është i paaftë për të udhëhequr dhe po i shantazhon partitë politike

27/10/2025 22:00

Përparim Gruda, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), ka thënë se Albin Kurti është i paaftë për të udhëhequr dhe se po i shantazhon partitë politike.

Gruda ka theksuar se Kurti nuk e ka në dorë ta dërgojë vendin në zgjedhje sa herë që dëshiron.

“Kurti përmend dy palë zgjedhje, është një tentim për t’i bërë shantazh partive opozitare ose deputetëve individualë, për t’u thënë ‘ja çka ju pret – ju presin zgjedhjet’”, ka thënë ai.

Deputeti i PDK-së ka nënvizuar se partia e tij nuk frikësohet nga zgjedhjet, përkundrazi, i sheh ato si zgjidhje në situata krize.

“Asnjë palë zgjedhje PDK-në nuk e frikësojnë. Ne jemi parti që kemi kërkuar të shkohet në zgjedhje, dhe zgjedhjet janë të mirëseardhura në një moment krize si ky, sepse i shohim si zgjidhjen e vetme,” ka deklaruar Gruda në një lidhje direkte në dukagjin.

Ai më tej ka shtuar se paraqitja e dy palëve zgjedhje si zgjidhje për Kosovën, ashtu siç ka bërë Kurti, “tregon vetëm një gjë”:

“Tregon paaftësinë e plotë të Albin Kurtit për të ndërtuar institucione. Ai po mendon se mund të vazhdojë të qëndrojë në pushtet vetëm duke ricikluar kriza dhe duke mbajtur një cikël të pafund zgjedhjesh,” ka përfunduar Gruda.

