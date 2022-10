PDK në Klinë shkarkon nënkryetarin, dyshon se hyri në pazare me AAK-në Kryesia e Degës së PDK-së në Klinë në mbledhjen e mbajtur sot me vota unanime shkarkoi nga pozita e nënkryetarit dhe kryesisë, Enver Berishën. Përmes një njoftimi në Facebook, PDK dyshon se nënkryetari i deritanishëm i degës në Klinë është futur në pazare me partinë në qeverisje, AAK. “Pas një debati të gjatë dhe analize…