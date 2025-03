PDK në Gjilan denoncon një skandal të LVV-së që aktivizoi Policinë

Kryetari i degës së PDK-së në Gjilan, Riad Rashiti ka denoncuar intervenimin e militantëve të Lëvizjes Vetëvendosje në punën e institucioneve komunale.

Sipas Rashitit, militantët e VV-së, disa prej të cilëve janë zyrtarë në komunën e Gjilanit, kanë ndërhyrë në mënyrë të papranueshme në punën e administratës dhe kanë penguar funksionimin normal të institucioneve.

Ai ka përmendur një incident të fundit ku, sipas tij, aktivistët e VV-së, të lidhur me një asamblist të kësaj partie, kanë ndërhyrë në zyrën e drejtoreshës së buxhetit, duke ndryshuar cilindrin e derës ose duke kopjuar çelësin, për të pasur qasje pa leje kur ajo nuk ka qenë në punë.

Ky akt sipas tij, ka nxitur kërkesën e drejtoreshës për ndihmën e Policisë së Kosovës, e cila tani është duke kryer hetimet e nevojshme.

“E kanë pru punën edhe Policia e Kosovës me u marr me militantët e VV-së, të cilët po e pengojnë drejtoreshën e buxhetit në komunën e Gjilanit Shfrenimi i aktivistëve të VV-së (zyrtar/e në komunën e Gjilanit) ka arritur kulmin duke ndërhyrë në punën dhe funksionimin normal të institucioneve komunale. Është për keqardhje se në çfarë derexhe ky kryetar e ka sjellë jetën institucionale në komunën e Gjilanit, që kërkon edhe intervenimin e policisë së Kosovës.

Skandali i fundit i jashtëzakonshëm është se drejtoreshës së buxhetit në Gjilan, aktivistët e VV-së (familjar të një asambleisti të VV-së) ia kanë ndrruar cilindrin zyrës së saj apo kanë bërë kopjimin e qelsit, duke ndërhyrë dhe patur qasje pa leje në zyren e saj, kur ajo nuk ka qenë prezent në punë. E për këtë rast drejtoresha e buxhetit dhe financave ka kërkuar ndihmën e Policisë së Kosovës, e cila tashmë është duke e bërë punën e vet të hetimeve”, shkruan ai.

Rashiti ka theksuar se është për keqardhje që situata ka arritur në këtë pikë dhe se kjo tregon dështimin e kryetarit të Gjilanit, Alban Hyseni, i cili, sipas tij, ka heshtur për këto ngjarje, raporton Paparaci.

Kryetari i PDK-së në Gjilan ka aluduar se qëllimi i Hysenit është që të heqë drejtoreshën e buxhetit dhe të emërojë një tjetër person nga radhët e VV-së.

“Për këto trazira që kanë ndodhur javën e kaluar aty, kryetari i Gjilanit ka heshtur dhe aspak nuk është interesu për këtë probleme, sepse qëndron prapa një skenari dhe qëllimi për t’a zavendësuar këtë drejtoreshë me shefen grupit të asambleistëve të VV-së në Kuvendin Komunal të Gjilanit.

Në anën tjetër edhe pse ka kaluar afati ligjor, raporti financiar për vitin 2024 ende nuk i është dërguar Kuvendit Komunal që duhet ta shqyrtojë në seancën e marsit. Dyshohet sa janë bërë shumë veprime të dyshimta për mënyrën e shpenzimit të miliona eurove të buxhetit në vitin e kaluar dhe drejtoresha nuk është plotësisht e informuar, sepse është anashkaluar nga kundërshtarët e saj që po luftojnë për t’a larguar nga pozita që e mbanë ajo”, thotë më tej ai.

Rashiti ka paralajmëruar se qeverisja e kryetarit Hyseni po demaskon gjithnjë e më shumë korruptimin.

“Çdo ditë e më shumë po demaskohet qeverisja e korruptuar e Alban Hysenit e cila e ka humbur kontrollën. Muajt në vijim do të ketë edhe skandale tjera të pabesueshme që do të dalin sheshit. E fundi i këtij pushteti do të jetë i turpshëm dhe tejet i dëmshëm për komunën tonë”.