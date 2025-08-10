PDK në Drenas kalon në zyre të reja, Hajdari thotë se zgjodhën edhe kryetarin e shtabit zgjedhor
Partia Demokratike e Kosovës, dega në Drenas sot ka kaluar në zyrat e reja. Në kuadër të këtij zhvillimi, PDK ka zgjedhur Sejdi Hoxha si kryetar të shtabit zgjedhor, duke i dhënë një impuls të ri fushatës zgjedhore nga kjo komunë si bastion i këtij subjekti. Madje, Petrit Hajdari, kandidat për kryetar të Drenasit, theksoi…
Lajme
Partia Demokratike e Kosovës, dega në Drenas sot ka kaluar në zyrat e reja.
Në kuadër të këtij zhvillimi, PDK ka zgjedhur Sejdi Hoxha si kryetar të shtabit zgjedhor, duke i dhënë një impuls të ri fushatës zgjedhore nga kjo komunë si bastion i këtij subjekti.
Madje, Petrit Hajdari, kandidat për kryetar të Drenasit, theksoi se ky është një hap i madh për PDK-në, duke shtuar se angazhimi i Hoxhës dhe i gjithë ekipit do të kontribuojë për zhvillimin dhe mirëqenien e qytetarëve të Drenasit.
Postimi i plotë i Hajdarit:
Sot Partia Demokratike e Kosovës, dega në Drenas kaloi në zyret e reja. Deputetë, anëtarë kryesie dhe anëtarë të PDK-së na nderuan me prezencë e kontribut në këtë hap të rëndësishëm për PDK-në.
Në kuadër të kësaj, u formua shtabi zgjedhor në krye të të cilit u zgjodh kryetar Sejdi Hoxha. Me zgjedhjen e komisioneve me të cilat shtabi zgjedhor do të kompletohet me njerëz të përkushtuar ndaj PDK-së dhe Drenasit, do të vazhdojmë tutje me shpalosjen e programit tonë para qytetarëve.
Një falenderim të përzemërt për të gjithë kontribuesit e aktivistët e PDK-së që përmirësimin e jetës për qytetarët e Drenasit e kanë bërë objektiv jetësor. Dedikimi i tyre është frymëzues dhe shpresëdhënës për këtë vend.
Falemnderit nga zemra kryetarit të PDK-së Memli Krasniqi për mbështetjen e dhënë!
Drenasi është i pathyeshëm me PDK-në dhe PDK-ja është e pathyeshme në Drenas. Është amanet nga liderët tanë historikë, Hashim Thaçi e Kadri Veseli që Drenasin ta mbajmë unik e të bashkuar. Nuk ka forcë që e ndal vrullin e PDK-së kur ajo rrugëton bashkë, qartë dhe me vullnet të hekurt për ta përmirësuar jetën e qytetarëve.
Qytetari i Drenasit është i pari dhe i vetmi. Çdo organizim politik i takon atij dhe duhet të jetë në shërbim të tij. Djemtë e vajzat e këtij qyteti të bukur po e vënë veten në shërbim të një vizioni që është më i madh se të gjithë ne.
PDK, e unifikuar dhe me qëllim të qartë, mbetet adresa e qytetarëve që e duan këtë vend. Punë të mbarë e falemnderit shumë të gjithëve!.