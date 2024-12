PDK miraton Deklaratë Politike, kërkon drejtësi për çlirimtarët Partia Demokratike e Kosovës, sot, në mbledhjen e Këshillit Drejtues ka miratuar edhe një Deklaratë Politike me pesë pika. “PDK shpreh shqetësimet e saj lidhur me zhvillimet në Dhomat e Specializuara në Hagë. Ne kërkojmë drejtësi dhe paanshmëri ndaj procedurave gjyqësore, dhe një qasje me standarde evropiane, e cila garanton të drejtat themelore të secilit…