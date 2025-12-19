PDK me seri videosh 10-sekondëshe me AI: Fatura më të ulëta të energjisë elektrike për çdo familje

Partia Demokratike e Kosovës ka nisur publikimin e një serie të veçantë videosh, përmes të cilave adreson tema të caktuara politike, ekonomike dhe shpalos arsyet pse duhet të votohet Bedri Hamza për Kryeministër të Republikës së Kosovës.

Veçantia e kësaj serie qëndron në vazhdimin e përdorimit të Inteligjencës Artificiale në komunikimin e fushatës, një qasje që kjo parti e ka përdorur edhe në krijimin e këngës së fushatës “We Rise Together”.

Videoja e sotme, e publikuar sot nga PDK, i referohet zotimit të Bedri Hamzës për uljen e çmimit të energjisë elektrike.

“Fatura më të ulëta të energjisë elektrike për çdo familje. Voto Bedri Hamzën! #PDK130”, thuhet në videon e PDK-së.

