PDK me parullë të re: Martinin as Byroja s’e heton Partia Demokratike e Kosovës e ka vazhduar aktivitetin e saj opozitar përmes aktivistit Trim Syla. Ky i fundit, thuajse çdo ditë shfaq parulla të reja kritike për pushtetin e Vetëvendosjes, shkruan lajmi.net. E një e tillë është shfaqur edhe sot. Syla është shfaqur me një pankartë në dorë me mbishkrimin “Martinin as Byroja s’e heton”.…