PDK me mocion në Kuvend do t’ia kërkojë Kurtit shkarkimin e ministres Rozeta Hajdari Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri dhe deputetja Blerta Deliu-Kodra, në një Konferencë për Media të mbajtur sot, i kanë kërkuar Kryeministrit shkarkimin e Ministres së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari. Tahiri ka thënë se Rozeta Hajdari ka bërë disa skandale të vazhdueshme për të cilat as nuk ka…