PDK mban nesër konferencë për media Partia Demokratike e Kosovës do të mbaj nesër konferencë për media. Konferenca do të filloj nga ora 11:00, shkruan lajmi.net. Kjo konferencë do të mbahet tek selia qendrore e PDK-së. Përmes kmunikatës për media, PDK nuk ka treguar se cila është arsyeja e mbajtjes së kësaj konference. /Lajmi.net/