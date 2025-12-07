PDK, LDK dhe AAK i publikojnë listat me kandidatë për deputetë – Këta janë dhjetë të parët nga tri partitë
Sot në ora 23:55 përfundon afati që kanë partitë politike të certifikuara për t’i dorëzuar në KQZ, listat me kandidatë për deputetë.
Këto lista, deri tani i kanë bërë publike nga partitë e mëdha PDK, LDK dhe AAK ndërsa KQZ deri në ora 21:30 ka njoftuar se i kanë dërguar këto lista 15 parti.
“1. Za Slobodu Pravdu i Opstanak – 12 kandidatë;
2. SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA – SDU – 35 kandidatë;
3. JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA – 23 kandidatë;
4. PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS – 40 kandidatë;
5. Kosovaki Nevi Romani Partia – 11 kandidatë;
6. FJALA – 20 kandidatë;
7. Nedžmidin Sejdilar – 1 kandidat;
8. INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS – 53 kandidatë;
9. LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – LDK – 110 kandidatë;
10. PAI – PDAK – LPB – 90 kandidatë;
11. KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ – KDTP – 16 kandidatë;
12. NOVA DEMOKRATSKA STRANKA – 40 kandidatë;
13. Lëvizja Përparimtare e Romëve të Kosovës – 14 kandidatë;
14. SRPSKA LISTA – 33 kandidatë; dhe
15. KOALICIJA VAKAT – 43 kandidatë”, janë partitë që i kanë dërguar listat në KQZ.
Në listat e publikuara deri më tani, janë parë emra të rinj që do të kandidojnë, ndërsa atyre që kanë kandiduar edhe më 9 shkurt, disave iu janë ndërruar vendet në listë.
Këta janë 10 kandidatët e parë për deputetë në tri partitë:
PDK:
- Bedri Hamza
- Uran Ismaili
- Vlora Çitaku
- Enver Hoxhaj
- Arben Mustafa
- Besa Kabashi Ramaj
- Rrahman Rama
- Eman Rrahmani
- Sala Jashari
- Kujtim Gashi
LDK:
- Lumir Abdixhiku
- Kujtim Shala
- Hykmete Bajrami
- Doarsa Kica Xhelili
- Lutfi Haziri
- Avdullah Hoti
- Anton Quni
- Jehona Lushaku Sadriu
- Ferid Agani
- Ukë Rugova
AAK:
- Ramush Haradinaj
- Besnik Tahiri
- Time Kadrijaj
- Bekë Berisha
- Arbër Tolaj
- Albana Bytyqi
- Pal Lekaj
- Gani Dreshaj
- Diellza Kukaj
- Agim Çeku
Ndonëse kanë mbetur vetëm edhe pak minuta për t’u mbyllur ky afat, Lëvizja Vetëvendosje ende nuk e ka publikuar listën me kandidatë për deputetë.
Këtë listë nuk e ka publikuar as Nisma, por që kryetari i saj Fatmir Limaj ka thënë në një konferencë për media se i kanë 110 kandidatë në listë. Lajmi.net/