PDK larg Vetëvendosjes për Asamblenë e Mitrovicës, 17% diferencë

Lajme

20/10/2025 19:07

Rezultatet e QKN-së dhe QNR-së për Asamblenë e Mitrovicës tashmë janë numruar të gjitha.

Nga të dhënat e KQZ-së, del se Partia Demokratike e Kosovës mbetet e para me 40,27%, e pasuar me Vetëvendosjen me 7 mijë e 35 vota apo 22,87 për qind.

E treta është Guxo, ndërsa në vend të katërt Lidhja Demokratike e Kosovës.

Kujtojmë se kjo komunë ka shkuar në balotazh, ku më 9 nëntor për të partin e qytetit do të përballen Arian Tahiri i PDK-së me Faton Pecin e VV-së.

