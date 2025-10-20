PDK larg Vetëvendosjes për Asamblenë e Mitrovicës, 17% diferencë
Rezultatet e QKN-së dhe QNR-së për Asamblenë e Mitrovicës tashmë janë numruar të gjitha. Nga të dhënat e KQZ-së, del se Partia Demokratike e Kosovës mbetet e para me 40,27%, e pasuar me Vetëvendosjen me 7 mijë e 35 vota apo 22,87 për qind. E treta është Guxo, ndërsa në vend të katërt Lidhja Demokratike…
Lajme
Rezultatet e QKN-së dhe QNR-së për Asamblenë e Mitrovicës tashmë janë numruar të gjitha.
Nga të dhënat e KQZ-së, del se Partia Demokratike e Kosovës mbetet e para me 40,27%, e pasuar me Vetëvendosjen me 7 mijë e 35 vota apo 22,87 për qind.
E treta është Guxo, ndërsa në vend të katërt Lidhja Demokratike e Kosovës.
Kujtojmë se kjo komunë ka shkuar në balotazh, ku më 9 nëntor për të partin e qytetit do të përballen Arian Tahiri i PDK-së me Faton Pecin e VV-së.