PDK: Kurti në Ohër ka pranuar Asociacionin me komepetenca të shtuara ekzekutive Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Ferat Shala ka vlerësuar se kryeministri, Albin Kurti në negociatat e Ohrit e ka pranuar Asociacionin me kompetenca të shtuara ekzekutive. Madje, Shala ka thënë se qeveria aktuale në marrëveshjen e Ohrit, ka shtuar edhe pasues tjerë që bien ndesh me çdo parim të Kushtetues. “Qeveria e Kosovës,…