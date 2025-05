PDK-ja thërret konferencë për media Partia Demokratike e Kosovës (PDK), do të zhvillojë sot konferencë për media. E njëjta do të mbahet në selinë qendrore të kësaj partie. Konferenca e PDK-së do të fillojë nga ora 15:00, ku edhe mediat janë të ftuara të marrin pjesë. Derisa nuk është bërë e ditur arsyeja e kësaj konference. /Lajmi.net/