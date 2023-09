PDK-ja tha se Osmani e ka shkelur Kushtetutën, reagon Presidenca

Një ditë më parë Partia Demokratike e Kosovës ka kritikuar presidenten e vendit, Vjosa Osmani për dekretimin e Ligjit për zyrtarët publikë, pasi Gjykata Kushtetuese kishte kontestuar disa nene të këtij ligji.

Lidhur me këtë Bekim Kupina, këshilltar për media i presidentes ka thënë se sa i përket pastrimit të Ligjit për zyrtarët publikë duhet adresuar Kuvendit të Kosovës.

“Sa i përket pastrimit të Ligjit për Zyrtarë Publik, ju ftojmë që për këtë t’i adresoheni Kuvendit të Kosovës si autoritet që ka pasur përgjegjësinë kushtetuese dhe ligjore për ta pastruar ligjin nga nenet e kontestuara”, ka thënë ai.

Ai ka thënë se përgatitja e tekstit konform aktgjykimit të gjykatës kushtetutese, është detyrë dhe përgjegjësi e Kuvendit (komisionit funksional) dhe jo e presidentes.

“Edhe aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese, edhe rregullorja e Kuvendit (Neni 91, para 2 i Rrregullores), përcaktojnë një përgjegjësi të tillë. Sipas rregullores, nëse Gjykata Kushtetuese shfuqizon ndonjë nen të aktit para hyrjes në fuqi të të njëjtit, kryetari i Kuvendit kërkon nga komisioni funksional që në përputhje me Vendimin e Gjykatës Kushtetuese ta përgatisë tekstin e aktit për shpallje nga Presidenti. Pra, përgatitja e tekstit konform aktgjykimit të gjykatës kushtetutese, është detyrë dhe përgjegjësi e Kuvendit (komisionit funksional) dhe jo e Presidentes. Presidentja nuk ka kompetencë të ndërhyjë në përgatitjen apo përshtatjen e ligjit me aktgjykimin e gjykatës. Nese ka ndodhur ndonjë gabim teknik në procesin e përgatitjes së Ligjit nga ana e Kuvendit, Presidentja do të kërkojë nga Kuvendi që urgjentisht të rregullohet ky lëshim në përputhje me praktikat ekzistuese të së kaluarës kur ka pasur lëshime teknike”, vijoi ai.