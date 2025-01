PDK-ja hap fushatën zgjedhore, Krasniqi: Kosovën do e bëjmë më të mirë Partia Demokratike e Kosovës ka hapur fushatën në Prishtinë për zgjedhjet e 9 shkurtit. Fushata nisi me himnin kombëtar dhe me himnin e Kosovës. E kryetari i kësaj partie, Memli Krasniqi tha se tubimin e sotëm në Prishtinë, do e përmbyllin po në kryeqytet, me fitoren e Partisë Demokratike të Kosovës më 9 shkurt. “PDK,…