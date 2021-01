PDK-ja elektrizon Klinën me një tubim madhështor

Sipas disa pamjeve që janë publikuar nga mediat, shihet një përkrahje e madhe në Klinë për kandidatin për kryeministër Enver Hoxhaj dhe për ekipin e rimëkëmbjes së PDK-së.

Vetë Enver Hoxhaj këtë takim e ka shpërndarë në faqen e tij në Facebook, ku ka thënë se PDK, si trashëgimtare e UÇK-së dhe themeluese e shtetit të Kosovës, është e vetmja që mund t’i parandalojë përpjekjet për njollosjen e luftës çlirimtare.

“PDK-ja, si trashëgimtare e UÇK-së dhe themeluese e shtetit të Kosovës, është e vetmja që mund t’i parandalojë përpjekjet për njollosjen e luftës sonë çlirimtare dhe për zhbërjen e shtetësisë sonë. Veteranët e UÇK-së, që sonte i takova në Pejë dhe shumë prej tyre në Klinë dhe që po i takoj çdo ditë gjithandej Kosovës, ishin përherë krahë për krah me Hashim Thaçin e Kadri Veselin. Klina me Sokol Bashotën foli sonte. UÇK-ja është ADN-ja e PDK-së dhe së bashku me veteranët e UÇK-së do ta fitojmë edhe këtë betejë!”, ka shkruar Hoxhaj në Facebook. /Lajmi.net/