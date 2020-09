PDK-ja e pakënaqur me marrëveshjen e Uashingtonit, ka ankesa për Hotin

“Ne mbështesim SHBA-në dhe angazhimin e tyre në procese të jashtëzakonshme për Kosovën përfshirë edhe atë të fundit. E kemi thënë gjatë rrugës që roli i SHBA-së është i pakontestueshëm. Ne kemi shprehur rezervat tona si PDK për delegacionin e Kosovës dhe mënyrën e bërjes së marrëveshjes në Ëashington”, ka thënë Deliu-Kodra, njofton Klan Kosova.

Ajo është shprehur se Qeveria e drejtuar nga Avdullah Hoti nuk ka treguar gatishmëri për bashkëpunim me ta si opozitë.

“Nuk kemi qenë të kënaqur me qasjen e Hotit që nuk ka treguar bashkëpunim për ta afruar opozitën. Qeveria nuk ka sjell një platformë për dialog në parlament. Kemi pritur bashkëpunim më të madh me Qeverinë. Qeveria duhet ta dije e pa përfshirjen e opozitës do ta ka të vështirë të kalojë në parlament marrëveshjen”.

Sipas saj Hoti ka ndryshuar drastikisht qëndrim për “mini-shengenin”, duke pranuar së fundmi që Kosova të jetë pjesë e tij.

“Ka qenë i çuditshëm ndryshimi i Hotit dhe të tjerëve që kanë dalë hapur dhe kanë akuzuar për “mini-shengenin. Ka ndryshim të qëndrimit rrënjësor”.

Ndërkaq sa i përket Lëvizjes Vetëvendosje ka thënë se nuk kanë përafrim të qëndrimeve.

“PDK nuk ka vija të kuqe, por ka gjithmonë ide që mund të reformohen. Ka subjekte politike që duhet të reformohen për të pasur bashkëpunim opozitar”.