PDK-ja do ta çojë sërish në Kushtetuese ligjin për Byronë për Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme Përparim Gruda, koordinator i Departamentit për Drejtësi në Partinë Demokratike të Kosovës (PDK), ka konfirmuar se Ligjin për Byronë për Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme, do ta dërgojnë në Gjykatën Kushtetuese. “Mundem me konfirmu se PDK, Ligjin për Byronë do ta dërgojë në Gjykatën Kushtetuese sepse shkeljet janë të qarta, nuk ka pasur konsultim publik”,…