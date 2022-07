PDK hap dyert për bashkatdhetarët, Krasniqi: Krahë hapur e zemrën plot, po i presim vëllezërit e motrat Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, bashkë me deputetët e kësaj partie në Kuvendin e Kosovës dhe me anëtarët e Komisionit për Organizimin e PDK-së në Mërgatë, po zhvillojnë takime me bashkatdhetarë në Selinë Qendrore të PDK-së. Përmes një postimi në Facebook, Krasniqi i ka falënderuar ata për vizitat në kuadër të Javës…