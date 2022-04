PDK fton konferencë për media, do të prezantojë statistika për rrymën nga dhjetori deri në prill

Kryetari i Grupit Parlamentar të PDK-së, Abelard Tahiri, ka ftuar Konferencë për media sot në ora 14:00 ku ka paralajmëruar se do të ndajë me qytetarët numra dhe statistika konkrete të zhvillimeve rreth energjisë elektrike nga dhjetori 2021, deri në muajin prill 2022, të cilat siç tha ai, e forcojnë me argumente shtesë nevojën e themelimit të komisionit hetimor parlamentar.