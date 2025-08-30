PDK ende nuk ka vendosur nëse do të marrë pjesë në takimin e ftuar nga Dimal Basha
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Memli Krasniqi, ka deklaruar se do të diskutojë me kolegët e Grupit Parlamentar të PDK-së nëse do të marrin pjesë në mbledhjen e ftuar nga Kryetari i Kuvendit, Dimal Basha, e cila do të mbahet të hënën në ora 13:00.
Mbledhja e Kryesisë së Kuvendit do të përbëhet nga kryetari Basha dhe nënkryetarët Albulena Haxhiu, Vlora Çitaku, Kujtim Shala dhe Emilja Rexhepi, transmeton lajmi.net
Në një deklaratë për media, Krasniqi tha se “Çitaku ka legjitimitetin e plotë për të marrë pjesë në këtë takim,” por theksoi se, pasi kryesia nuk është e plotë, është e nevojshme që të zhvillohen diskutime brenda Grupit Parlamentar të PDK-së për të marrë një vendim të përbashkët për pjesëmarrjen.
LDK e ka refuzuar ftesën e Dimal Bashës./lajmi.net/