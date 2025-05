PDK e shqetësuar, Hoxha: VV po abuzon tash e sa herë me hapësirat e Universitetit të Prishtinës

Deputetja e PDK-së, Eliza Hoxha, ka reaguar rëndë ndaj mbajtjes së mbledhjes së Këshillit Drejtues të Lëvizjes Vetëvendosje në ambientet e Universitetit të Prishtinës, duke akuzuar këtë parti për përdorim të përsëritur të UP-së për aktivitete partiake.

Ajo kujtoi se edhe më parë VV ka zhvilluar zgjedhje të brendshme, takime të forumeve partiake dhe aktivitete të tjera brenda UP-së.

”Lëvizja Vetvendosje tash e sa herë abuzon me hapësirat e Universitetit të Prishtinës.

Sot mbledhjen e Këshillit Drejtues e mbajtën aty. Kohë më parë brenda UP-së i kanë mbajtur zgjedhjet e brendëshme të pikës së Prishtinës, takimin e forumin e të gruas së LVV-së e kështu me rradhë.

Por sigurisht këtë e ka bërë me leje nga vet akterët brenda UP-së – rektorë a dekan”.