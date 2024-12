PDK e publikon fjalimin e Memli Krasniqit në Kuvend që paralajmëronte qeverinë Kurti për rrymën Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi e kishte paralajmëruar qeverinë aktuale të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti se do t’i sjell qytetarët e Kosovës në terr energjetik dhe do t’ua shtrenjtoj çmimin e faturave dhe sërish nuk do ta zgjidhë problemin me energji elektrike. Kreu i PDK-së gjatë një seance parlamentare kishte theksuar…