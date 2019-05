PDK e Prishtinës bëhet gati për Kuvendin Zgjedhor

Këtë të ditur e ka bërë nënkryetari i PDK-së, Uran Ismaili, raporton lajmi.net.

“Me këtë proces demokratik do të kompletohet shtrirja e PDK-së në gjithë kryeqytetin”, ka shkruar Ismaili.

Ky është postimi i tij në Facebook:

Së bashku me Kryetarin Kadri Veseli po i bëjmë përgatitjet e fundit për Kuvendin Zgjedhor në Degën e PDK-së në Prishtinë. Me këtë proces demokratik do të kompletohet shtrirja e PDK-së në gjithë kryeqytetin. Së shpejti do të konsolidohen në tërësi strukturat tona dhe do të fillojë një mobilizim i jashtëzakonshëm qytetar për platformën që do të zgjidhë problemet e qytetit tonë./Lajmi.net/