PDK e konfirmon, Petrit Hajdari do të jetë kandidat për kryetar të Komunës së Drenasit Partia Demokratike e Kosovës, e ka konfirmuar se Petrit Hajdari do të jetë kandidat për kryetar të Komunës së Drenasit nga kjo parti. Ky vendim i tyre ka ardhur pas një mbledhje që kanë mbajtur sot. Në lidhje me këtë, PDK kanë lëshuar një komunikatë për media ku kanë treguar kandidaturat e tyre në 31…