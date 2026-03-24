PDK e fajësoi Kurtin për situatën, deputetja e VV’së: Po duan zgjedhje, kështu dëmi për vendin është më i madh
Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Arbëreshë Kryeziu Hyseni, ka reaguar pasi Partia Demokratike e Kosovës (PDK), pas mbledhjes së kryesisë thanë se “zgjedhjet janë e vetmja zgjidhje për të ecur përpara”, duke e fajësuar Albin Kurtin për krizën institucionale.
Përmes një postimi në Facebook, ajo ka thënë se “po duan zgjedhje sepse kështu dëmi ndaj vendit është më i madh”.
“Pra, nuk qenka puna që s’ka zgjidhje, por zgjidhje nuk po duan. Po duan zgjedhje. Sepse kështu dëmi ndaj vendit është më i madh”, ka shkruar ajo në Facebook, të martën.