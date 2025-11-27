PDK do të votojë për bartjen e mjeteve buxhetore nga 2024 në 2025 për shërbime publike dhe pagat e punëtorëve

Asamblisti i PDK'së, Leutrim Retkoceri, ka thënë se asamblistët e kësaj partie do të votojnë për bartjen e mjeteve të vitit të kaluar në vitin 2025. "Grupi i asamblistëve të PDK'së për mandatin 2021-2025 mbetet i vendosur të kontribuojë me seriozitet për tejkalimin e kësaj gjednje në këtë mbledhje të jashtëzakonshme. Bartja buxhetore e mjeteve…

Lajme

27/11/2025 15:44

Asamblisti i PDK’së, Leutrim Retkoceri, ka thënë se asamblistët e kësaj partie do të votojnë për bartjen e mjeteve të vitit të kaluar në vitin 2025.

“Grupi i asamblistëve të PDK’së për mandatin 2021-2025 mbetet i vendosur të kontribuojë me seriozitet për tejkalimin e kësaj gjednje në këtë mbledhje të jashtëzakonshme. Bartja buxhetore e mjeteve nga viti 2024 në vitin 2025 mund të paraqesë zgjidhje të përkohshme, por është e domosdoshme të dihet nëse kjo bartje shërben si mundësi për ti rikthyer shërbimet esenciale në kryeqytet, siç është transporti publik, shujtat e fëmijëve në shkolla, të paguajë borxhin për mbeturinat dhe të sigurojë pagat për punëtorët e ndërmarrjeve publike. Për këto dhe për kode tjera që janë në dobi të qytetarëve, PDK do të votojë në këtë seancë”, tha ai.

