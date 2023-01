PDK deklarohet për takimin në ambasadën amerikane, inkurajon qeverinë për arritjen e marrëveshjes me Serbinë Partia Demokratike e Kosovës është deklaruar në lidhje me takimin e sotëm në ambasadën amerikane në Prishtinë. PDK ka bërë të ditur se i janë përgjigjur pozitivisht ftesës së ambasadorit të SHBA-së në Kosovë, Jeffrey Hovenier, për takim të përbashkët me përfaqësues të Qeverisë, partive politike dhe shoqërisë civile. “PDK vlerëson lartë angazhimin e Shteteve…