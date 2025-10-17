PD bojkoton marshimin për UÇK, Berisha i “gjuhet” Ramës
Partia Demokratike e Shqipërisë ka vendosur të mos jetë pjesë e protestës në mbështetje të luftëtarëve të UÇK-së, por Sali Berisha, nga selia e PD-së, shprehu mbështetjen për lëvizjen e veteranëve të UÇK-së. Gjatë një konference me gazetarët, Berisha theksoi se liderët e UÇK-së, të cilët po gjykohen në Hagë, janë të pafajshëm. “Në të…
Por Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po përdor kauzën e UÇK-së dhe protestën për qëllime politike.
“Përdorimi për qëllime politike i procesit është një makabritet. Edi Rama u tërhoq, por unë kam këtu dëshmitë që ai ishte parashikuar të fliste mbi 1 orë. E kuptoni ju? Do bëhej patriot njeriu që me aktet e tij është ndaj Kosovës po aq armik sa Aleksandër Vuçiçi”, deklaroi ai.
Kryetari i Partisë Demokratike, Berisha, deklaroi se vota e socialistëve kundër rezolutës që dënonte gjenocidin serb në Kosovë është një nga aktet më të rënda të Parlamentit shqiptar.
“Një akt i tillë do të shkruhet me germa të zeza në muret e Parlamentit si akti më armiqësor i Parlamentit ndaj kombit shqiptar”, shtoi Berisha.
Në komunikimin me gazetarët, Berisha akuzoi presidentin e Republikës dhe Gjykatën Kushtetuese, të cilët, sipas tij, i ndërprenë në mënyrë të paligjshme mandatin anëtares së kësaj gjykate, Sonila Bejtja.