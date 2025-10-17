PD bojkoton marshimin për UÇK, Berisha i “gjuhet” Ramës

Partia Demokratike e Shqipërisë ka vendosur të mos jetë pjesë e protestës në mbështetje të luftëtarëve të UÇK-së, por Sali Berisha, nga selia e PD-së, shprehu mbështetjen për lëvizjen e veteranëve të UÇK-së. Gjatë një konference me gazetarët, Berisha theksoi se liderët e UÇK-së, të cilët po gjykohen në Hagë, janë të pafajshëm. “Në të…

Lajme

17/10/2025 16:12

Partia Demokratike e Shqipërisë ka vendosur të mos jetë pjesë e protestës në mbështetje të luftëtarëve të UÇK-së, por Sali Berisha, nga selia e PD-së, shprehu mbështetjen për lëvizjen e veteranëve të UÇK-së.

Gjatë një konference me gazetarët, Berisha theksoi se liderët e UÇK-së, të cilët po gjykohen në Hagë, janë të pafajshëm.

“Në të gjithë dijeninë time, ndjekjen time, nuk kam parë në mënyrë absolute asnjë fakt që të provojë asnjë akuzë për të cilën janë arrestuar dhe mbahen në arrest ish-udhëheqësit e luftës dhe udhëheqësit politikë më vonë të Kosovës. Asnjë! Dhe unë uroj me zemër që ajo gjykatë të shpallë pafajësinë e tyre dhe kthimin e tyre në vendin e tyre”, tha Berisha.

Por Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po përdor kauzën e UÇK-së dhe protestën për qëllime politike.

“Përdorimi për qëllime politike i procesit është një makabritet. Edi Rama u tërhoq, por unë kam këtu dëshmitë që ai ishte parashikuar të fliste mbi 1 orë. E kuptoni ju? Do bëhej patriot njeriu që me aktet e tij është ndaj Kosovës po aq armik sa Aleksandër Vuçiçi”, deklaroi ai.

Kryetari i Partisë Demokratike, Berisha, deklaroi se vota e socialistëve kundër rezolutës që dënonte gjenocidin serb në Kosovë është një nga aktet më të rënda të Parlamentit shqiptar.

“Një akt i tillë do të shkruhet me germa të zeza në muret e Parlamentit si akti më armiqësor i Parlamentit ndaj kombit shqiptar”, shtoi Berisha.

Në komunikimin me gazetarët, Berisha akuzoi presidentin e Republikës dhe Gjykatën Kushtetuese, të cilët, sipas tij, i ndërprenë në mënyrë të paligjshme mandatin anëtares së kësaj gjykate, Sonila Bejtja.

Artikuj të ngjashëm

October 17, 2025

Tahiri: Nëntë muaj pa Kuvend për një shtet të ri është...

October 17, 2025

Gucati nga Tirana: Gjithçka gati për protestë, çdo gjë po shkon...

October 17, 2025

Shala ankohet në Supreme pasi Apeli ia uli dënimin nga 18...

October 17, 2025

Venezuela dislokon trupa, raportohet për sulm të ri të SHBA-së

October 17, 2025

“Kjo është çmenduri, s’është politikë”: Ish-kryetar i Shoqatës së Prokurorëve të...

October 17, 2025

Vasfije Krasniqi: Kam ardhë në protestë me i tregu botës se...

Lajme të fundit

Tahiri: Nëntë muaj pa Kuvend për një shtet...

Gucati nga Tirana: Gjithçka gati për protestë, çdo...

Shala ankohet në Supreme pasi Apeli ia uli...

Venezuela dislokon trupa, raportohet për sulm të ri të SHBA-së