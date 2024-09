“Pazare me drogë”, dy shqiptarë dënohen me burg dhe me “dëbim të menjëhershëm” nga Zvicra Dy shqiptarë dolën para Gjykatës së Qarkut Wil si “njerëz terreni” të një bande shqiptare të drogës dhe u dënuan me burgim dhe dëbime nga vendi. Megjithatë, sanksionet ishin më të buta sesa kërkoi prokuroria. Dy 23-vjeçarët kishin udhëtuar për në Zvicër në nëntor të vitit 2023, në një distancë kohore prej 24 ditësh mes…