Pavarësisht kritikave, FIFA vendos që arbitri Sampaio të qëndrojë në Botëror

FIFA i bën të qarta mendimet për arbitrin Wilton Sampaio.

Wilton Sampaio u kritikua gjerësisht për paraqitjen e tij gjatë humbjes së Anglisë ndaj Francës në çerekfinale, por ai nuk është pjesë e grupit të fundit të arbitrave që do të kthehen në shtëpi nga Kupa e Botës.

Arbitri Sampaio i është dhënë shansi për të marrë drejtimin e finales së Kupës së Botës, pavarësisht se u kritikua gjerësisht për performancën e tij gjatë humbjes së Anglisë ndaj Francës.

Braziliani është vënë nën kritika për disa vendime që mori gjatë ndeshjes çerekfinale, të cilat çuan në eliminimin e Anglisë, transmeton lajmi.net.

Pavarësisht kësaj, ‘The Times’ raporton se Sampaio është mbajtur në Kupën e Botës nga FIFA.

Megjithatë, disa zyrtarë janë dërguar në shtëpi, duke përfshirë gjyqtarin anglez Michael Oliver.

Vendimi do të thotë se Sampaio ka një shans për të marrë drejtimin e finales të dielën. Atij nuk i është dhënë ende një takim për gjysmëfinalet, me Argjentinë që do të përballet me Kroacinë të martën dhe Franca do të përballet me Marokun të mërkurën./Lajmi.net/