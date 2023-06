Pavarësisht interesimit të Interit, Nacho qëndron në Real Madrid Mbrojtësi i Real Madridit, Nacho, duket se ka vendosur të qëndrojë në kryeqytetin spanjoll, pavarësisht interesimit të fortë të raportuar nga Simone Inzaghi dhe Interi në javët e fundit. Qendërmbrojtësi 33-vjeçar u përfol se ishte në bisedime me ‘Nerazzurrët’ për një marrëveshje të mundshme trevjeçare pas skadimit të kontratës së tij me Madridin, e cila do të kishte…