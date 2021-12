Pavarësisht fillimit të dobët të angelzit në ligë, Conte nuk mund ta shohë të fillojë një ndeshje pa Kanen në formacion

Për orarin ‘qesharak’ të Spurs-it prej tetë ndeshjesh në 30 ditë në të dyja anët e Krishtlindjeve, trajneri i tyre italian pranoi: “Sinqerisht, nuk e shoh këtë ekip të fillojë pa Harry-n”.

Conte këmbëngul se është i kënaqur me kontributin e përgjithshëm të kapitenit të ‘Tre Luanëve’, duke thënë: “Nëse përgjigjem në mënyrë të sinqertë, të filloj një lojë pa Harry tani është pak e vështirë për mua.

“Më pëlqen të jem gjithmonë i sinqertë me lojtarët e mi dhe nëse nuk do të isha i kënaqur me paraqitjet e Harrit, me siguri do t’i thoja atij, por ai po luan mirë dhe po bën punë fantastike për ekipin.

“E di që për sulmuesit është jetike të shënojnë, por në të njëjtën kohë duhet të mendojmë së pari për Tottenhamin, çfarë është më e mira për Tottenhamin dhe ajo që është e rëndësishme për ne nëse Harry shënon është të marrim tre pikë.

“Një lojtar si Harry gjithmonë mund ta zgjidhë lojën, sepse ai ka cilësi fantastike, ai është një lojtar i kompletuar, një top lojtar i vërtetë dhe sinqerisht nuk jam i shqetësuar për të.

“Por herën e fundit kundër Muras, Kane shënoi dhe ne e humbëm ndeshjen. Unë dua të jem egoist – vetëm që ne ta fitojmë lojën. Ndonjëherë një sulmues nuk shënon, dhe kjo është jeta – por kontributi i tij për ekipin është ende në një nivel shumë të rëndësishëm.”

Goli i vetëm i Kane në Premier Ligë deri më sot këtë sezon ishte kundër Newcastles, dhe të dielën ai do të përballet me Norwichin e 19-të në stadiumin Tottenham Hotspur.

I pyetur pse Kane ka shpërthyer me kombëtaren, por jo në ligë, Conte pranoi se liga e vështirë e Premierës e bën të veten.

Ai tha: “Unë mendoj se Premier Liga është një ligë shumë, shumë e vështirë. Çdo lojë që luani nuk është e lehtë. Ndonjëherë me kombëtaren mund të luash kundër skuadrave jo aq të forta. Ky është ndryshimi i madh që mund të gjeni midis dy situatave të ndryshme.”

Pavarësisht se Conte ngriti alarmin muajin e kaluar për cilësinë e përgjithshme të skuadrës që trashëgoi nga Nuno Espirito Santo, Tottenham mund të jetë i katërti para përfundimit të fundjavës.

Por ai zbuloi se kryetari Daniel Levy nuk i kishte vendosur atij një objektiv specifik kur pranoi punën, duke thënë: Kur mbërrita dhe fola me klubin, ata nuk më kërkuan asgjë.

“Daniel Levy më donte shumë, jo sepse do të sjell me vete premtime budallaqe. Ai më donte këtu për reputacionin tim, për punën time, idetë e mia, metodën time, aftësinë time për të ndërtuar diçka të rëndësishme – veçanërisht sepse në fillim ato nuk kishin një themel të fortë.

“Nëse ai do të më kishte pyetur diçka ndryshe, me siguri do të kisha thënë: “Faleminderit shumë, por nuk është momenti i duhur” (për të marrë detyrën)”, ka përfunduar Conte. /Lajmi.net/