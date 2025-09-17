Paul Williams, dëshmitari i dytë nga mbrojtja e Thaçit

17/09/2025 11:31

Në Gjykatë Speciale ka përfunduar dëshmia e ish zv/ndihmës sekretarit të Shtetit, James Rubin.

Pas përfundimit të deklarimit nga ana e Rubin, si dëshmitar mbrojtës i ish-presidentit Hashim Thaçi, deklarimin vazhdoi dëshmitari tjetër.

Në sallën e gjyqit në Speciale është paraqitur Paul Williams  si dëshmitar mbrojtës i ish-presidentit Thaçi.

Williams është profesor i së drejtës në Universitetin Amerikan dhe njohës i hershëm i çështjes së Kosovës thotë se bllokimi i negociatave mes Kosovës dhe Serbisë.

Po ashtu Williams kishte qenë këshilltar ligjor i delegacionit të Kosovës nga UÇK-ja në Rambuje.

Ai kishte ndihmuar në hartimin e analizës juridike të Rambujesë, lidhur me sovranitetin dhe të drejtën ndërkombëtare./Lajmi.net/

