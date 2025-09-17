Paul Williams, dëshmitari i dytë nga mbrojtja e Thaçit
Në Gjykatë Speciale ka përfunduar dëshmia e ish zv/ndihmës sekretarit të Shtetit, James Rubin. Pas përfundimit të deklarimit nga ana e Rubin, si dëshmitar mbrojtës i ish-presidentit Hashim Thaçi, deklarimin vazhdoi dëshmitari tjetër. Në sallën e gjyqit në Speciale është paraqitur Paul Williams si dëshmitar mbrojtës i ish-presidentit Thaçi. Williams është profesor i së drejtës…
Williams është profesor i së drejtës në Universitetin Amerikan dhe njohës i hershëm i çështjes së Kosovës thotë se bllokimi i negociatave mes Kosovës dhe Serbisë.
Po ashtu Williams kishte qenë këshilltar ligjor i delegacionit të Kosovës nga UÇK-ja në Rambuje.
Ai kishte ndihmuar në hartimin e analizës juridike të Rambujesë, lidhur me sovranitetin dhe të drejtën ndërkombëtare./Lajmi.net/