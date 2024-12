“Patriot me bateria”, PSD për Konjufcën pas përplasjes me Listën Serbe Partia Social Demokrate i ka reaguar partisë në pushtet, Lëvizjes Vetëvendosje, mbi situatën e sotme të krijuar në Kuvend me rastin e pengimeve të punimeve nga Lista Serbe. Siç thotë PSD, konflikti me Listën Serbe në Kuvend, ishte inskenim i dobët i Vetëvendosjes. ”Serbia e zgjedhjeve është Serbia e Vetëvendosjes. Serbia është aset për projektet…