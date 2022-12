Patrice Evra: Franca do të shkatërrojë Anglinë

Franca do të shkatërrojë Anglinë në çerekfinalet e Kupës së Botës 2022, ka pohuar me guxim Patrice Evra, me Kylian Mbappe që pritet të bëjë trazira.

‘Les Bleus’ kanë treguar formë të lartë edhe në Botërorin e këtij viti, duke qenë një ndër kombëtaret favorite për të mbrojtur titullin.

Në çerekfinalet kampioni në fuqi përballet me Anglinë.

Së fundmi në lidhje me këtë takim tejet interesant ka komentuar ish-mbrojtësi i Man United, Patrice Evra.

“Ndihem i sigurt, por jo arrogant. Unë jam i kënaqur me atë që Franca po bën tani, por gjithashtu jam i kënaqur me atë që Anglia po bën tani. Mendoj se do të jetë një lojë interesante, por ndërsa mendoj se Anglia do të duhet të shqetësohet për lojtarë si Kylian Mbappe, Franca gjithashtu duhet të shqetësohet për lojtarë si [Bukayo] Saka dhe [Phil] Foden. Franca është e shqetësuar për skuadrën e Anglisë. Mund të më thoni se Kyle Walker do të bllokojë Mbappen, ai e bëri atë shumë mirë kundër Neymar në Champions League, por unë e di që Mbappe do të shkojë në qendër dhe ai do të përballet me John Stones dhe Harry Maguire, dhe do të jetë vështirë për ta ta ndalin. Është një përzierje e madhe, ndihem sikur Franca do të shkatërrojë Anglinë, por Anglia gjithashtu mund ta mposhtë Francën, kështu që unë po hyj në lojë i sigurt, por gjithashtu mund të befasohem”, ishin fjalët e Evras.

Ndeshja në mes Francës dhe Anglisë zhvillohet nesër, me fillim nga ora 20:00./Lajmi.net/