Patriarku serb: Besoj se serbët do kenë fqinjësi të mirë me shqiptarët në të ardhmen në Kosovë

Ai vlerësoi se në këtë moment, “interesa të ndryshëm të mëdhenj” ndërthuren rreth, të cilat, siç thotë ai, i shohin njerëzit si objekte, dhe vetë Kosovën si një “territor pa shpirt”.

“Për ne, Kosova është diçka krejtësisht e ndryshme”, tha patriarku në një intervistë për Radio Beograd 2.

Kur u pyet se si e sheh të ardhmen e monumenteve kulturore dhe historike serbe në Kosovë, patriarku tha se kjo varet vetëm nga serbët, pavarësisht nga faktorë të ndryshëm të jashtëm.

“Unë jam i sigurt se, nëse kemi një gjendje të tillë shpirtërore, herët a vonë do të vijmë në një situatë në të cilën do të jemi në gjendje të jetojmë së bashku, ku nuk duhet të jemi si vëllezër, por jam i sigurt që do të jemi në gjendje të kemi fqinjësi të mirë”, shtoi ndër të tjera ai.