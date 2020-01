Pastrohet Liqeni i Badocit

Përveç pastrimit, qëllim i këtij aksioni ishte edhe ngritja e vetëdijes së qytetarëve për ruajtjen e ambientit dhe mos hedhjen e mbeturinave rreth liqenit të Badocit, liqen ky i cili furnizon banorët e Prishtinës me ujë të pijshëm.

Nga grupi i vullnetareve, Milot Kurshumlia tha se aksioni për pastrimin e liqenit të Badocit është organizuar nga vullnetarë, të cilët po shfrytëzojnë rënien e nivelit të uji në mënyrë që ta pastrojnë në thellësi liqenin.

“Sot është një aksion vullnetar, jemi mbledh këtu vullnetarë të cilët kanë fillu me iu përgjigj aksionit për pastrimin e liqenit të Badocit. Liqeni po e shihni është në gjendje të mjerueshme sa i përket nivelit të ujit, uji ka ra dukshëm. Sot tentojmë me shfrytëzu rastin edhe këtë rënie të nivelit të ujit për me e bo një pastrim më të thellë në pjesën e brendshme të liqenit, qëllimi është me i pastru të gjitha brigjet e Badocit duke pas parasysh që brigjet e Badocit tash më janë të shkelëshme….Ftes kemi ba në grupin për mbrojtjen e liqenit të Badocit, iu kanë përgjigjur ftesës shumë qytetarë, shumë grupe, presim edhe shumë grupe me u bashkëngjitë, jemi njerëz të vullnetit të mirë, të natyrës”, tha Kurshumlia

Kurshumlia tha se pastrimi i liqenit nuk është organizuar si shenjë pakënaqësie rreth ndërtimeve që priten të fillojnë afër Liqenit të Badocit, por për një ambient të pastër.

Ai u ka bërë thirrje qytetarëve që të ruajnë këtë liqen.

Kryeshefi ekzekutiv i K.R.U Prishtina, Ilir Avdullahu, tha se kompania e Ujësjellësit ka përkrahur këtë iniciativë të qytetarëve dhe iu është bashkangjitur. Sipas tij, në të ardhmen disa segmente të Badocit duhet të rrethohen në mënyrë që liqeni të mos ketë telashe çdo vit me mbeturinat.

“Qëllimi i këtij aksioni është që të pastrojmë liqenin e Badocit, kur niveli nga kuota e kapërderdhjës ka kaluar mbi 10 metra, edhe është fat i mirë që po pastrohet sot. I falënderojmë qytetarët që është iniciativë e tyre, çdo iniciativë e tyre që shkon në drejtim të ruajtjes së ambientit, të ujërave, liqeneve, lumenjve duhet të përkrahet nga të gjithë ne. Edhe ne si kompani kemi dal që ta mbështesim këtë aksion, ta pastrojmë edhe në të ardhëm të marrim masa shtesë që po mendojmë në disa segmente ta rrethojmë liqenin edhe liqeni të mos ketë telashe çdo vit, grumbullim të mbeturinave, ku njerëzit e pa ndërgjegjshëm i hedhin ato mbeturina dhe krijojnë këtë gjendje që sot e kemi”, tha Avdullahu.

Nga grupi “mbrojtja e liqenit të Badocit”, Baton Begolli, tha se ky aksion ka qenë i qytetarëve e pastaj iu është bashkangjitur edhe grupi për mbrojtjen e Badocit. Ai tha se këto aksione organizohen me qëllim të vetëdijesimit të qytetarëve për ruajtjen e liqenit.

“Ky është aksion i disa qytetarëve, të cilët kanë marrë vetiniciativë për pastrimin e Liqenit të Badocit, ne si grup tjetër që kemi pas për qëllim mbrojtjen e Badocit iu kemi përgjigj ftesës së qytetarëve. Ju po e vëreni, ne jemi tash t’u shkel mbi liqen, po e vëreni që jemi në një periudhë thatësie, po e vëreni që nuk kemi aq ujë, e qet ujë që e kemi po dojna me e rreziku….Qëllimi i këtij aksioni është ngritja e vetëdijes qytetare”, tha Begolli.

Sipas Begollit, liqeni i Badocit nga i cili furnizohen një pjesë e banorëve me ujë të pijshëm, nuk duhet të ketë ndërtime afër.

Aksionit për pastrimin e liqenit të Badocit iu bashkëngjit edhe qytetari, Miftar jashari, sipas të cilit liqeni i Badocit duhet të ruhet dhe të pastrohet çdoherë.

“Nuk është hera e parë që jam në liqenin e Badocit, unë kom peshku qindra herë edhe zakonisht kom marrë pjesë në shumicën e organizimeve që janë ba prej njerëzve….Qëllimi im personal është të mos shoh bërllok”, tha Jashari.

Ndryshe, reshjet e pakta të shiut dhe temperaturat e larta, kanë bërë që niveli i ujit në liqenin e Badocit të bjerë nën nivelin mesatar.