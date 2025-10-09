“Pastrimi” apelon qytetarët: Mos i dëmtoni kontejnerët e rinj

09/10/2025 12:30

Kompania regjionale e mbeturinave “Pastrimi” ka bërë të ditur se është dikur vijuar çdo ditë punën në terren me qëllim mirëmbajtjen dhe pastrimin e hapësirave publike në kryeqytet.

Sipas njoftimit, ekipet operative të kompanisë janë angazhuar në pastrimin e rrugëve, krasitjen e gjelbërimit si dhe zëvendësimin e kontejnerëve të vjetër me të rinj në disa lagje të Prishtinës teksa u kanë bërë thirrje qytetarëve që t’i ruajn kontejnerët e rinj.

“Kërkojmë nga qytetarët kujdes dhe bashkëpunim — mos i dëmtoni kontejnerët e rinj, sepse janë pasuri e përbashkët për një qytet më të pastër e më të rregullt”, thuhet në njoftim.

