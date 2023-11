Pasojat nga reshjet e borës: 79 aksidente trafiku ishin vetëm dje Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit në gjithë vendin kanë ndodhur 79 aksidente, por fatmirësisht asnjë nuk ka qenë me fatalitet. Sipas Policisë, aksidente trafiku me të lënduar ishin 24, si dhe 55 aksidente me dëme materiale. Policia po ashtu ka njoftuar se gjatë 24 orëve ka shqiptuar 892 tiketa.…