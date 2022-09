“Paska me zbritë nga mali”, ish-kryediplomatja kosovare e indinjuar me lejimin e vizitës së Bërnabiqit Ish-ministrja e Punëve të Jashtme, Meliza Haradinaj, ka shprehur indinjatën e saj për lejimin e vizitës së kryeministres serbe, Ana Bërnabiq, në Kosovë. Dikur shefja e diplomacisë kosovare, me anë të një postimi në ‘Facebook’, ka kritikuar MPJD-në për dhënien e “dritës së gjelbër” për vizitë Bërnabiqit, duke përkujtuar mohimin e krimeve të kryera të…