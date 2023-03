Pasimi i Xhakës kundër Fulhamit la “gojëhapur” tifozët e Arsenalit

Tifozët e Arsenalit kanë mbetur të mahnitur nga një pasim i Granit Xhakës në ndeshjen kundër Fulhamit, e zhvilluar të dielën (dje).

Mesfushori shqiptar nisi një top nga mesi i fushës në krahun e djathtë, por topi i goditur nga Xhaka mori një kthesë të papritur, njofton TheSun, përcjell lajmi.net.

Për një moment dukej se topi po shkonte në drejtim të mbrojtësit të djathtë Ben White, ndërkohë që topi papritur shkoi në këmbët e sulmuesit Saka në krahun e djathtë.

The bend on the pass from Xhaka 🤯pic.twitter.com/NVYtfNz0Vp

(via reddit)

— Doc (@karthikadhaigal) March 13, 2023