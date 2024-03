Pasi u votua në Paris, Asambleja Parlamentare e KE-së tregon datën për hapin e radhës

Siç ka njoftuar Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës, hapi tjetër do të jetë një debat plenar që pritet të mbahet deri më 18 prill dhe pastaj një votim nga e gjithë Asambleja për Opinionin statutor.

The @PACE_Political Affairs Committee, meeting in Paris, has recommended that Kosovo* be invited to become a member of the @CoE. More details on the PACE site soon…

Next step: a plenary debate – due on 18th April – and a vote by the full Assembly on its statutory Opinion.

